Теніс: українка вийшла до фіналу тенісного турніру в Москві

Деталі

У півфіналі українсько-румунська пара, посіяна під 4-м номером, обіграла російський дует Дзаламідзе/Рахімова – 7:5, 7:5.

Суперницями Надії і Ралуки по фіналу стане латвійсько-чеська пара Остапенко/Синякова (2).

Доповнення

На рахунку Кіченок і Олару вже два титули WTA в цьому сезоні - в Петербурзі і Чикаго. На рахунку дівчат також фінал на турнірі WTA в Бад-Хомбург.