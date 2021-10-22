Теніс: українка вийшла до фіналу тенісного турніру в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару вийшли в фінал турніру WTA-500 "VTB Kremlin Cup", що триває в Москві, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.
Деталі
У півфіналі українсько-румунська пара, посіяна під 4-м номером, обіграла російський дует Дзаламідзе/Рахімова – 7:5, 7:5.
Суперницями Надії і Ралуки по фіналу стане латвійсько-чеська пара Остапенко/Синякова (2).
Доповнення
На рахунку Кіченок і Олару вже два титули WTA в цьому сезоні - в Петербурзі і Чикаго. На рахунку дівчат також фінал на турнірі WTA в Бад-Хомбург.