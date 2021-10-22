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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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06:34 • 20156 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Теніс: українка вийшла до фіналу тенісного турніру в Москві

Київ • УНН

 • 13103 перегляди

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Українська тенісистка Надія Кіченок і румунка Ралука Олару вийшли в фінал турніру WTA-500 "VTB Kremlin Cup", що триває в Москві, передає УНН з посиланням на Тенісний портал України.

Теніс: українка вийшла до фіналу тенісного турніру в Москві

Деталі

У півфіналі українсько-румунська пара, посіяна під 4-м номером, обіграла російський дует Дзаламідзе/Рахімова – 7:5, 7:5.

Суперницями Надії і Ралуки по фіналу стане латвійсько-чеська пара Остапенко/Синякова (2).

Доповнення

На рахунку Кіченок і Олару вже два титули WTA в цьому сезоні - в Петербурзі і Чикаго. На рахунку дівчат також фінал на турнірі WTA в Бад-Хомбург.

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