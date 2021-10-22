Теннис: украинка вышла в финал теннисного турнира в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок и румынка Ралука Олару вышли в финал турнира WTA-500 "VTB Kremlin Cup", который проходит в Москве, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
Детали
В полуфинале украинско-румынская пара, посеянная под 4-м номером, обыграла российский дуэт Дзаламидзе / Рахимова — 7:5, 7:5.
Соперницами Надежды и Ралуки по финалу станет латвийско-чешский пара Остапенко / Синякова (2).
Дополнение
На счету Киченок и Олару уже два титула WTA в этом сезоне — в Петербурге и Чикаго. На счету девушек также финал на турнире WTA в Бад-Хомбург.