Теніс: Цуренко обіграла першу суперницю на “US Open”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Киянка Леся Цуренко розпочала боротьбу за вихід до основної сітки Відкритого чемпіонату США з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Деталі
У матчі першого кола киянка за 2 години 2 хвилини переграла австралійську тенісистку Еллен Перес — 7:5, 7:6 (2).
У наступному колі відбору на Цуренко очікуватиме екзамен у вигляді другої сіяної відбору — словачкою Анною Кароліною Шмідловою.
Доповнення
Першою втратою серед українок на “US Open” стала поразка Катаріни Завацької, яка поступилася Урсулі Радванській — 3:6, 5:7.