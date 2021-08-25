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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 108854 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 126522 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 130298 просмотра

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2 марта, 18:35 • 190780 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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2 марта, 17:53 • 139621 просмотра

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Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 131775 просмотра

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Теннис: Цуренко обыграла первую соперницу на "US Open"

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КИЕВ. 25 августа. УНН. Киевлянка Леся Цуренко начала борьбу за выход в основную сетку Открытого чемпионата США по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

В матче первого круга киевлянка за 2:00 2 минуты переиграла австралийскую теннисистку Эллен Перес — 7: 5, 7: 6 (2).

В следующем круге отбора на Цуренко ожидать экзамен в виде второй сеяной отбора — словачкой Анной Каролиной Шмидловою.

Дополнение

Первой потерей среди украинок на “US Open” стало поражение Катарины Завацкого, которая уступила Урсуле Радванской — 3: 6, 5: 7.

Украинские Национальные Новости

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