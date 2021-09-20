Теніс: Світоліна втрималася в топ-4 рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг в одиночному та парному розрядах, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Деталі
Еліна Світоліна зберегла за собою четвертий рядок – 4860 очок, що на 192 більше, ніж у Барбори Крейчікової (5).
У топ-10 рейтингу Наомі Осака опустилася на восьме місце. Барбора Крейчікова і Іга Швентек піднялися на дві позиції.
Даяна Ястремська посідає 53-є місце, Марта Костюк - 56-е. На одну позицію піднялася Ангеліна Калініна, яка встановила особистий рекорд – 63-є місце.
Катерина Козлова піднялася на 138-й рядок (+4), Катаріна Завацька опустилася на 145-ту (-10). Леся Цуренко на цьому тижні займає 164-й рядок (+1), Катерина Бондаренко - 214 (+1), Дар'я Снігур - 218.
Доповнення
Анастасія Соболєва також оновила свій особистий рекорд. 17-річна дніпрянка - 618-та в рейтингу.