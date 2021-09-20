Теннис: Свитолина удержалась в топ-4 рейтинга WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг в одиночном и парном разрядах, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Детали
Элина Свитолина сохранила за собой четвертую строчку — 4860 очков, что на 192 больше, чем в Барбора Крейчиковои (5).
В топ-10 рейтинга Наоми Осака опустилась на восьмое место. Барбора Крейчикова и Ига Швентек поднялись на две позиции.
Даяна Ястремская занимает пятьдесят третью место, Марта Костюк — пятьдесят шестой. На одну позицию поднялась Ангелина Калинина, которая установила личный рекорд — шестьдесят третий место.
Екатерина Козлова поднялась на 138-ю строчку (4), Катарина Завацкий опустилась на 145-е (-10). Леся Цуренко на этой неделе занимает 164-ю строчку (1), Екатерина Бондаренко — 214 (1), Дарья Снегири — 218.
Дополнение
Анастасия Соболева также обновила свой личный рекорд. 17-летняя днепрянка — 618-я в рейтинге.