Теніс: Стаховський став фіналістом змагань у Чехії

Деталі

Стаховський разом з Марком Полмансом вийшли у півфінал парного розряду на челенджері в Остраві. Вони обіграли четвертих сіяних Кароля Држевіцкі та Жимона Вакова — 7:6 (8:6), 7:5.

Для виграшу дует на чолі із українцем виконали чотири міні-брейки і програли три очки на власній подачі. Матч тривав 75 хвилин.

Нагадаємо

У цьому році український тенісист в парі з Денисом Молчанов зіграв в трьох фіналах на турнірах категорії челленджер.