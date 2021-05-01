Теніс: Стаховський став фіналістом змагань у Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Киянин Сергій Стаховський продовжив переможну ходу на парному турнірі “Ostragroup Open 2021 by Moneta”, що проходить у Остраві (Чехія), інформує УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Стаховський разом з Марком Полмансом вийшли у півфінал парного розряду на челенджері в Остраві. Вони обіграли четвертих сіяних Кароля Држевіцкі та Жимона Вакова — 7:6 (8:6), 7:5.
Для виграшу дует на чолі із українцем виконали чотири міні-брейки і програли три очки на власній подачі. Матч тривав 75 хвилин.
Нагадаємо
У цьому році український тенісист в парі з Денисом Молчанов зіграв в трьох фіналах на турнірах категорії челленджер.