Теннис: Стаховский стал финалистом соревнований в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский продолжил победное шествие на парном турнире “Ostragroup Open 2021 by Moneta”, который проходит в Остраве (Чехия), информирует УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Стаховский вместе с Марком Полмансом вышли в полуфинал парного разряда на Челленджер в Остраве. Они обыграли четвертых сеяных Кароля Држевицки и Жимон Вакова — 7: 6 (8: 6), 7: 5.
Для выигрыша дуэт во главе с Украинской выполнили четыре мини-брейки и проиграли три очка на своей подаче. Матч продолжался 75 минут.
Напомним
В этом году украинский теннисист в паре с Денисом Молчанов сыграл в трех финалах на турнирах категории челленджер.