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Теннис: Стаховский стал финалистом соревнований в Чехии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Киевлянин Сергей Стаховский продолжил победное шествие на парном турнире “Ostragroup Open 2021 by Moneta”, который проходит в Остраве (Чехия), информирует УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Стаховский вместе с Марком Полмансом вышли в полуфинал парного разряда на Челленджер в Остраве. Они обыграли четвертых сеяных Кароля Држевицки и Жимон Вакова — 7: 6 (8: 6), 7: 5.

Для выигрыша дуэт во главе с Украинской выполнили четыре мини-брейки и проиграли три очка на своей подаче. Матч продолжался 75 минут.

Напомним

В этом году украинский теннисист в паре с Денисом Молчанов сыграл в трех финалах на турнирах категории челленджер.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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