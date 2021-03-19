Вдруге поспіль український дует вийшов у фінал тенісних змагань в Італії

Деталі

Молчанов і Стаховський обіграли француза Бенджаміна Бонці та уродженця Монако Уго Ніса – 6:4, 6:4.

Суперники українців визначаться у поєдинку братанця і австралійця Гласспул/Рід проти індійсько-австрійського дуету Раджа/Вайссборн.

Доповнення

Українці вийшли в парний фінал другий тиждень поспіль. Минулого тижня Молчанов і Стаховський достроково завершили боротьбу у вирішальному матчі в Бієллі проти дуету Кантен Аліс/Трістан Ламазін.