Вдруге поспіль український дует вийшов у фінал тенісних змагань в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські тенісисти Сергій Стаховський та Денис Молчанов продовжили переможну ходу на четвертому челленджері в італійській Бієллі, передає УНН з посиланням на ФТУ.
Деталі
Молчанов і Стаховський обіграли француза Бенджаміна Бонці та уродженця Монако Уго Ніса – 6:4, 6:4.
Суперники українців визначаться у поєдинку братанця і австралійця Гласспул/Рід проти індійсько-австрійського дуету Раджа/Вайссборн.
Доповнення
Українці вийшли в парний фінал другий тиждень поспіль. Минулого тижня Молчанов і Стаховський достроково завершили боротьбу у вирішальному матчі в Бієллі проти дуету Кантен Аліс/Трістан Ламазін.