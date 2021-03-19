Второй раз подряд украинский дуэт вышел в финал теннисных соревнований в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов продолжили победное шествие на четвертом челленджере в итальянской Биелла, передает УНН со ссылкой на ФТУ.
Детали
Молчанов и Стаховский обыграли француза Бенджамина Бонци и уроженца Монако Уго Ниса - 6: 4, 6: 4.
Соперники украинцев определятся в поединке братанця и австралийца Гласспул/Род против индийско-австрийского дуэта Раджа/Вайссборн.
Дополнение
Украинцы вышли в парный финал вторую неделю подряд. На прошлой неделе Молчанов и Стаховский досрочно завершили борьбу в решающем матче в Биелла против дуэта Кантен Алис/Тристан Ламазин.