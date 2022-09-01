Теніс: Снігур не вдалося пробитися до третього кола US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Українська тенісистка Дар'я Снігур завершила виступ після другого кола заключного, четвертого у сезоні тенісного турніру серії Grand Slam Відкритого чемпіонату США (US Open) у Нью-Йорку, передає УНН.
Деталі
За вихід до третього раунду змагань в одиночному розряді Снігур (№125 світового рейтингу) за 1 годину 17 хвилин поступилася Реббеці Маріно з Канади (№106) - 3:6, 6:7 (5:7).
Як відомо, цього сезону Снігур дебютувала на US Open, вигравши кваліфікацію. А у першому турі Дар'я завдала поразки посіяній під 7-м номером колишній першій "ракетці" світу румунці Сімоні Халеп (6:2, 0:6, 6:4).
Доповнення
Відкритий чемпіонат США триватиме до 12 вересня.