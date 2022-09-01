Теніс: Снігур не вдалося пробитися до третього кола US Open

Деталі

За вихід до третього раунду змагань в одиночному розряді Снігур (№125 світового рейтингу) за 1 годину 17 хвилин поступилася Реббеці Маріно з Канади (№106) - 3:6, 6:7 (5:7).

Як відомо, цього сезону Снігур дебютувала на US Open, вигравши кваліфікацію. А у першому турі Дар'я завдала поразки посіяній під 7-м номером колишній першій "ракетці" світу румунці Сімоні Халеп (6:2, 0:6, 6:4).

Доповнення

Відкритий чемпіонат США триватиме до 12 вересня.