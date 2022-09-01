Теннис: Снигур не удалось пробиться в третий круг US Open

Детали

За выход в третий раунд соревнований в одиночном разряде Снигур (№125 мирового рейтинга) за 1 час 17 минут уступила Реббеке Марино из Канады (№106) - 3:6, 6:7 (5:7).

Как известно, в этом сезоне Снигур дебютировала на US Open, выиграв квалификацию. А в первом туре Дарья нанесла поражение посеянной под 7-м номером бывшей первой "ракетке" мира румынке Симоне Халеп (6:2, 0:6, 6:4).

Дополнение

Открытый чемпионат США продлится до 12 сентября.