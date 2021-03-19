Теніс: Марченко переміг першого сіяного на шляху до 1/4 фіналу змагань в Італії

Деталі

Марченко у другому колі обіграв першого сіяного француза Люка Пуйя - 6:4, 6:3. Перемога вивела нашого співвітчизника у чвертьфінал.

Варто відзначити, що Пуй раніше займав 10-й рядок у світовій класифікації. В даний момент француз - на 80-му місці.

Наступний суперник уродженця Донецька – француз Грегуар Баррера, посіяний під 7-м номером, займає 116 місце в світовій генерації.

Нагадаємо

Також на даному турнірі виступи в одиночному та парному розряді продовжує киянин Сергій Стаховський.