Тенісист Стаховський пробився до чвертьфіналу турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тенісист Сергій Стаховський виграв другий матч в одиночному розряді на черговому челенджері, який триває в італійському містечку Бієлла, передає УНН з посиланням на ФТУ.
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За вихід до чвертьфіналу киянин сперечався із Марком-Андреа Хюслером і здобув перемогу за дві години – 7:5; 3:6; 7:6 (7:5).
В 1/4 фіналу Сергій Стаховський зустрінеться з переможцем матчу Йонаш Форейтек (АТР 334) - Даніель Мазур (АТР 249).
Варто нагадати
Перше коло даного турніру подолав і наш Ілля Марченко.