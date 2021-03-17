Тенісист Марченко виграв поєдинок на старті міжнародного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Український тенісист Ілля Марченко вийшов до другого раунду турніру категорії ATP "челленджер", що продовжується на кортах в італійській Бієллі, передає УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.
Деталі
Марченко здобув перемогу над володарем “вайлд кард” Флавіо Коболлі у першому колі чергового челенджеру в Бієллі — 6:3, 7:5.
Наш земляк відзначився 7-ма ейсами проти 5-ти у суперника і реалізував 4 з 14 брейкопйнтів. Італієць реалізував 2 із 3-х брейкпойнтів. Крім того, Марченко припустився однієї подвійної помилки.
Доповнення
Наступний суперник Марченка визначиться у французькому дербі між лідером посіву Люка Пуєм (80 в АТР) і Квентеном Алісом.