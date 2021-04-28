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Теніс: Козлова обіграла суперницю із топ-70 на турнірі в Мадриді

Київ • УНН

 • 13345 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Українка Катерина Козлова успішно стартувала в кваліфікації на тенісному престижному турнірі WTA 1000, що триває на кортах у Мадриді, інформує УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Що відомо

У першому раунді вона завдала поразки сьомій сіяній, естонці Кайі Канепі, яка посідає 66 місце в світовій генерації – 6:1, 6:4.

Деталі

Канепі, яка наразі посідає 66-ту сходинку в рейтингу, цього сезону вже встигла відмітитися фіналом на турнірі WTA 500 у Мельбурні, де вона обіграла, зокрема, іменитих Аріну Сабаленка і Дар’ю Касаткіну. Крім того, на Відкритому чемпіонаті Австралії Кайа взяла гору над Софією Кенін.

Примітно, що для Козлової ж це перша перемога після Відкритого чемпіонату США минулого року.

За місце в основній сітці українка посперечається із Заріною Діяс з Казахстану, яка має 23-й номер посіву.

Варто нагадати

Костюк здобула третю поспіль перемогу над суперницями з Росії.

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