Теннис Козлова обыграла соперницу из топ-70 на турнире в Мадриде
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинка Екатерина Козлова успешно стартовала в квалификации на теннисном турнире WTA 1000, который проходит на кортах в Мадриде, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Что известно
В первом раунде она нанесла поражение седьмой сеяной, эстонцы Кайи Канепи, которая занимает 66 место в мировой генерации - 6: 1, 6: 4.
Детали
Канепи, которая сейчас занимает 66-ю строчку в рейтинге, в этом сезоне уже успела отметиться финалом на турнире WTA 500 в Мельбурне, где она обыграла, в частности, именитых Арину Сабаленка и Дарью Касаткину. Кроме того, на Открытом чемпионате Австралии Кайа взяла верх над Софией Кенин.
Примечательно, что для Козловой же это первая победа после Открытого чемпионата США в прошлом году.
За место в основной сетке украинка поспорит с Дияс из Казахстана, которая имеет 23-й номер посева.
Стоит напомнить
Костюк одержала третью подряд победу над соперницами из России.