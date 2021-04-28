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Теннис Козлова обыграла соперницу из топ-70 на турнире в Мадриде

Теннис Козлова обыграла соперницу из топ-70 на турнире в Мадриде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинка Екатерина Козлова успешно стартовала в квалификации на теннисном турнире WTA 1000, который проходит на кортах в Мадриде, информирует УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Что известно

В первом раунде она нанесла поражение седьмой сеяной, эстонцы Кайи Канепи, которая занимает 66 место в мировой генерации - 6: 1, 6: 4.

Детали

Канепи, которая сейчас занимает 66-ю строчку в рейтинге, в этом сезоне уже успела отметиться финалом на турнире WTA 500 в Мельбурне, где она обыграла, в частности, именитых Арину Сабаленка и Дарью Касаткину. Кроме того, на Открытом чемпионате Австралии Кайа взяла верх над Софией Кенин.

Примечательно, что для Козловой же это первая победа после Открытого чемпионата США в прошлом году.

За место в основной сетке украинка поспорит с Дияс из Казахстана, которая имеет 23-й номер посева.

Стоит напомнить

Костюк одержала третью подряд победу над соперницами из России.

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