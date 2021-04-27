Теніс: Костюк здобула третю поспіль перемогу над суперницями з Росії

Деталі

Костюк, посіяна під 16 номером, у першому раунді кваліфікації обіграла росіянку Маргариту Гаспарян – 6:4, 6:1.

Таким чином юна українка обіграла вже третю поспіль представницю Росії за останні турніри.

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За місце в основній сітці Костюк посперечається з переможницею протистояння між латвійкою Анастасією Севастовою (перша сіяна) і Цвєтаною Піронковою з Болгарії.

Доповнення

Для 18-річної українки сьогоднішня перемога стала 50-ю на рівні турнірів WTA/Grand Slam/BJK Cup.