Теннис: Костюк одержала третью подряд победу над соперницами из России
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации на турнире WTA-1000 "Mutua Madrid Open", который проходит в Мадриде (Испания), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Костюк, посеянная под 16 номером, в первом раунде квалификации обыграла россиянку Маргариту Гаспарян - 6:4, 6:1.
Таким образом юная украинка обыграла уже третью подряд представительницу России за последние турниры.
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За место в основной сетке Костюк поспорит с победительницей противостояния между латвийкой Анастасией Севастовой (первая сеяная) и Цветаной Пиронковой из Болгарии.
Дополнение
Для 18-летней украинки сегодняшняя победа стала 50-й на уровне турниров WTA/Grand Slam/BJK Cup.