Теніс: Костюк обіграла другу росіянку на турнірі в Туреччині

Деталі

Костюк вдалося завдати поразки 4-й сіяній, 37 ракетці світу Дар’ї Касаткіній на шляху до чвертьфінального етапу – 6:3, 7:5.

Особливо вдалими виходили у Марти початки партій. У першому сеті вона вела – 4:1, у другому – 4:0. В обох випадках Касаткіна доводила рахунок до – 3:4. А у другому навіть впритул підійшла до того, щоб зрівняти: не дозволила Костюк подати на матч за рахунку – 5:4, а потім заробила купу брейк-пойнтів у 12-му геймі, проте киянка всі їх відіграла й завершила бій на свою користь.

Зазначимо, що це вже друга перемога нашої співвітчизниці над суперницею: перша відбулася на минулорічному Відкритому чемпіонаті США.

Далі Костюк зіграє з переможницею матчу Анна Конюх - Ван Цян.

Доповнення

Цього сезону Костюк вже встигла виграти два турніри.

Що передувало цьому

У першому колі Костюк обіграла росіянку із другої сотні WTA.