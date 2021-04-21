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Теннис: Костюк обыграла вторую россиянку на турнире в Турции

Теннис: Костюк обыграла вторую россиянку на турнире в Турции

Киев  •  УНН

 • 13472 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Киевлянка Марта Костюк обыграла вторую российскую теннисистку на турнире WTA-250 в Стамбуле (Турция), сообщает УНН со ссылкой на ФТУ.

Детали

Костюк удалось нанести поражение 4-й сеяной, 37 ракетке мира Дарье Касаткиной на пути к четвертьфинальному этапу - 6:3, 7:5.

Особенно удачными выходили у Марты начала партий. В первом сете она вела - 4:1, во втором - 4:0. В обоих случаях Касаткина доводила счет до - 3:4. А во втором даже вплотную подошла к тому, чтобы сравнять: не позволила Костюк подать на матч при счете - 5:4, а затем заработала кучу брейк-пойнтов в 12-м гейме, однако киевлянка все их сыграла и завершила бой в свою пользу.

Отметим, что это уже вторая победа нашей соотечественницы над соперницей: первая состоялась на прошлогоднем Открытом чемпионате США.

Далее Костюк сыграет с победительницей матча Анной Конюх - Ван Цян.

Дополнение

В этом сезоне Костюк уже успела выиграть два турнира.

Что предшествовало этому

В первом круге Костюк обыграла россиянку со второй сотни WTA.

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