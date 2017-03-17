Тендерну перемогу “Київхлібу” потрібно негайно скасовувати - депутат КМР

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Тендер на постачання хлібної продукції, у якому переміг ПАТ “Київхліб” має бути негайно переглянутий, адже, коли йдеться про харчування дітей, то значення повинна мати не лише ціна, але й якість. Про це у коментарі УНН зазначила депутат Київської міської ради Тетяна Меліхова, коментуючи дані про те, що ПАТ “Київхліб” виграв тендер Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА в м.Києві на постачання хлібопродуктів на суму понад 2,5 млн грн, і при цьому, за даними Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції у хлібних виробах ПАТ “Київхліб” було виявлено плісняві гриби

“Треба негайно переглянути тендер, і якщо юридично є можливість, — відмінити його результати, потрібно негайно це зробити.

"Коли йдеться про продукти харчування для дітей, то має значення не лише ціна. Їжа для дітей, не та річ, на якій потрібно економити, тому тендери повинні вигравати ті, хто можуть забезпечити якісні продукти. Діти — святе. У даному випадку йдеться про їхнє здоров’я та безпеку життя. Як на мене, компанія, репутація якої була заплямована саме через неякісну продукцію, не повинна годувати наших дітей”, — сказала вона і додала, що звернеться до голови Святошинської РДА з вимогою зупинити поставки хлібобулочних виробів з підприємства “Київхліб” у навчальні заклади Святошинського району.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, столична влада може переглянути співпрацю з “Київхлібом” через виявлені у продукції плісняві гриби.

Також нагадаємо, у рамках соціального експерименту з дослідження якості продуктів харчування, журналісти УНН придбали в столичних торгових мережах 10 зразків хлібної продукції

Всі вони були передані на лабораторні дослідження до Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції.

7 жовтня 2016 року редакція УНН оприлюднила надані Центром результати дослідження.

Під час лабораторного тестування, у деяких зразках хлібної продукції виявили плісняви гриби.

Зокрема, у кількості 2,3•102 КУО/г плісняві гриби виявили у зразку “Хліб білковий Київський”, виробництва ПАТ “Київхліб”.

У кількості 1,7•102 КУО/г — у зразку “Хліб прибалтійський Світлий (заварний хліб з житнього та пшеничного борошна)” виробництва ПАТ “Київхліб”.

У кількості 1,2•102 КУО/г — у зразку “Рогалик з висівками” виробництва ПАТ “Київхліб”.

Решта протестованих зразків хлібних виробів, за даними дослідження Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції, пліснявих грибів не містили.

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