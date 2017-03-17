Тендерну перемогу “Київхлібу” потрібно негайно скасовувати - депутат КМР

КИЇВ. 17 березня. УНН. Тендер на постачання хлібної продукції, у якому переміг ПАТ “Київхліб” має бути негайно переглянутий, адже, коли йдеться про харчування дітей, то значення повинна мати не лише ціна, але й якість. Про це у коментарі УНН зазначила депутат Київської міської ради Тетяна Меліхова, коментуючи дані про те, що ПАТ “Київхліб” виграв тендер Управління освіти, молоді та спорту Святошинської РДА в м.Києві на постачання хлібопродуктів на суму понад 2,5 млн грн, і при цьому, за даними Державного центру сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції у хлібних виробах ПАТ “Київхліб” було виявлено плісняві гриби.