Тендерную победу "Киевхлеба" нужно немедленно отменять - депутат КМР

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Киев • УНН

 • 16497 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Тендер на поставку хлебной продукции, в котором победил ПАО "Киевхлеб" должен быть немедленно пересмотрен, ведь, когда речь идет о питании детей, то значение должна иметь не только цена, но и качество. Об этом в комментарии УНН сказала депутат Киевского городского совета Татьяна Мелихова, комментируя данные о том, что ПАО "Киевхлеб" выиграл тендер Управления образования, молодежи и спорта Святошинской РГА в Киеве на поставку хлебопродуктов на сумму более 2,5 млн грн, и при этом, по данным Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции в хлебных изделиях ПАО "Киевхлеб" было обнаружено плесневые грибы.

"Надо немедленно пересмотреть тендер, и если юридически есть возможность, - отменить его результаты, нужно немедленно это сделать.

"Когда речь идет о продуктах питания для детей, то имеет значение не только цена. Еда для детей, не та вещь, на которой нужно экономить, поэтому тендеры должны выигрывать те, кто могут обеспечить качественные продукты. Дети - святое. В данном случае речь идет об их здоровье и безопасности жизни. Как по мне, компания, репутация которой была запятнана именно из-за некачественной продукции, не должна кормить наших детей", - сказала она и добавила, что обратится к председателю Святошинской РГА с требованием остановить поставки хлебобулочных изделий предприятия "Киевхлеб" в учебные заведения Святошинского района.

Напомним, как сообщал УНН, столичная власть может пересмотреть сотрудничество с "Киевхлеб" из-за обнаруженных в продукции плесневых грибов.

Также напомним, в рамках социального эксперимента по исследованию качества продуктов питания, журналисты УНН приобрели в столичных торговых сетях 10 образцов хлебной продукции.

Все они были переданы на лабораторные исследования в Государственный центр сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции.

7 октября 2016 года редакция УНН обнародовала предоставленные Центром результаты исследования.

Во время лабораторного тестирования, в некоторых образцах хлебной продукции обнаружили плесневые грибы.

В частности, в количестве 2,3 • 102 КОЕ/г плесневые грибы обнаружили в образце "Хлеб белковый Киевский", производства ПАО "Киевхлеб".

В количестве 1,7 • 102 КОЕ/г - в образце "Хлеб прибалтийский Светлый (заварной хлеб из ржаной и пшеничной муки)" производства ОАО "Киевхлеб".

В количестве 1,2 • 102 КОЕ/г - в образце "Провансаль с отрубями" производства ОАО "Киевхлеб".

Остальные протестированные образцы хлебных изделий, по данным исследования Государственного центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции, плесневых грибов не содержали.

Украинские Национальные Новости

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