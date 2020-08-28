Тенденції у світі доводять, що настав час жінок: "УДАР" висунув жінку на вибори у Львівській ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Партія "УДАР" висунула жінку на вибори голови Львівської ОТГ. Про це повідомила сама кандидат Оксана Юринець на власній Facebook-сторінці, передає УНН.
"Врешті-решт, останні загрозливі тенденції у світі, події у Білорусі доводять, що настав час жінок, які стають рубіконами для різних режимів", - написала вона.
Зауважимо, що на пост мера в столиці також претендує жінка. Ірина Верещук виграла партійні праймеріз "Слуги народу" та вже заявила про свої головні завдання на посаді міського голови.
Крім того, жінку у якості кандидата в мери Полтави висунула й партія ОПЗЖ. Йдеться про Оксану Деркач, офіційне представлення якої відбулося 10 липня.
Нагадаємо, що перша жінка - мер у Парижі Анн Ідальго у червні переобралася на другий термін, зумівши реалізувати в місті протягом першої своєї каденції чимало соціальних та екологічних ініціатив.