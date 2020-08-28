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Тенденции в мире доказывают, что пришло время женщин: "УДАР" выдвинул женщину на выборы во Львовской ОТО

Киев • УНН

 • 12660 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Партия "УДАР" выдвинула женщину на выборы главы Львовской ОТО. Об этом сообщила сама кандидат Оксана Юринец на собственной Facebook-странице, передает УНН.

Тенденции в мире доказывают, что пришло время женщин: "УДАР" выдвинул женщину на выборы во Львовской ОТО

"В конце концов, последние угрожающие тенденции в мире, события в Беларуси показывают, что пришло время женщин, которые становятся рубиконами для различных режимов", - написала она.

Отметим, что на пост мэра в столице также претендует женщина. Ирина Верещук выиграла партийные праймериз "Слуги народа" и уже заявила о своих главных задачах на посту городского главы.

Кроме того, женщину в качестве кандидата в мэры Полтавы выдвинула и партия ОПЗЖ. Речь идет об Оксане Деркач, официальное представление которой состоялось 10 июля.

Напомним, что первая женщина - мэр в Париже Анн Идальго в июне переизбралась на второй срок, сумев реализовать в городе в течение первой своей каденции немало социальных и экологических инициатив.

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