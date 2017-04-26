Температура повітря в Україні підвищиться

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні температура повітря в Україні впродовж дня підвищиться до 14-19° тепла, на заході до 18-22° тепла. У східних областях очікується 9-14° в тепла. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 3-9° тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.