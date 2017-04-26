Температура повітря в Україні підвищиться
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні температура повітря в Україні впродовж дня підвищиться до 14-19° тепла, на заході до 18-22° тепла. У східних областях очікується 9-14° в тепла. Вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах 3-9° тепла, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У більшості областей суттєві опади малоймовірні, лише в західних областях пройде дощ. В Україні, окрім західних областей, очікується сильний вітер.
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- У західній частині очікується волога дощова погода. Вночі 4-10° тепла, вдень 16-22° тепла, лише на Волині та Рівненщині 10-15° тепла.
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- У північних областях — без опадів. Температура повітря вночі 3-8° тепла, вдень 11-17° тепла.
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- У східних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 3-6° тепла, вдень 9-12° тепла.
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- У центральній частині очікується суха повітряна маса. Температура повітря вночі 3-9° тепла, вдень 14-20° тепла.
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- У південній частині — без опадів. Температура повітря вночі 4-9° тепла, вдень 11-16° тепла.
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Вітер в Україні південно-західний, поривчастий, 5-12, місцями, окрім західних областей, пориви 15-20 м/с.