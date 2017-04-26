Температура воздуха в Украине повысится

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34425 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100516 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152323 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114829 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115559 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111981 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103914 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106946 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103461 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152575 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Температура воздуха в Украине повысится

Температура воздуха в Украине повысится

Киев  •  УНН

 • 8879 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня температура воздуха в Украине в течение дня повысится до 14-19 ° тепла, на западе до 18-22 ° тепла. В восточных областях ожидается 9-14 ° в тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 3-9 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет дождь. В Украине, кроме западных областей, ожидается сильный ветер.

  • В западной части ожидается влажная дождливая погода. Ночью 4-10 ° тепла, днем ​​16-22 ° тепла, лишь на Волыни и Ровенщине 10-15 ° тепла.
  • В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем ​​11-17 ° тепла.
  • В восточных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3-6 ° тепла, днем ​​9-12 ° тепла.
  • В центральной части ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 3-9 ° тепла, днем ​​14-20 ° тепла.
  • В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем ​​11-16 ° тепла.

Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.

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