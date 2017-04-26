Температура воздуха в Украине повысится
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня температура воздуха в Украине в течение дня повысится до 14-19 ° тепла, на западе до 18-22 ° тепла. В восточных областях ожидается 9-14 ° в тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в пределах 3-9 ° тепла, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет дождь. В Украине, кроме западных областей, ожидается сильный ветер.
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- В западной части ожидается влажная дождливая погода. Ночью 4-10 ° тепла, днем 16-22 ° тепла, лишь на Волыни и Ровенщине 10-15 ° тепла.
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- В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем 11-17 ° тепла.
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- В восточных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3-6 ° тепла, днем 9-12 ° тепла.
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- В центральной части ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 3-9 ° тепла, днем 14-20 ° тепла.
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- В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем 11-16 ° тепла.
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Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.