Температура воздуха в Украине повысится

В большинстве областей существенные осадки маловероятны, лишь в западных областях пройдет дождь. В Украине, кроме западных областей, ожидается сильный ветер.



В западной части ожидается влажная дождливая погода. Ночью 4-10 ° тепла, днем ​​16-22 ° тепла, лишь на Волыни и Ровенщине 10-15 ° тепла.



В северных областях - без осадков. Температура воздуха ночью 3-8 ° тепла, днем ​​11-17 ° тепла.



В восточных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 3-6 ° тепла, днем ​​9-12 ° тепла.



В центральной части ожидается сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью 3-9 ° тепла, днем ​​14-20 ° тепла.



В южной части - без осадков. Температура воздуха ночью 4-9 ° тепла, днем ​​11-16 ° тепла.



Ветер в Украине юго-западный, порывистый, 5-12, местами, кроме западных областей, порывы 15-20 м / с.