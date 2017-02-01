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Температура повітря в квартирах Авдіївки становить 15 градусів тепла - ДСНС

Температура повітря в квартирах Авдіївки становить 15 градусів тепла - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 07:00, 1 лютого, теплопостачання у місті Авдіївка, де проживає близько 22 тис. чоловік, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі — 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря — 15 градусів тепла, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

“Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвіз води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 5 генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено 3 потужних пересувних електростанції),” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, розгорнуто 11 пунктів обігріву (7 ДСНС, 3 стаціонарних, 1 благодійної організації), до яких звернулось близько 900 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Температура повітря навколишнього середовища становить 15 градусів морозу.

Також відпрацьовано питання щодо евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих та близько 12 тис. осіб в разі ускладнення обстановки (на даний час виявили бажання 140 осіб).

Всього до аварійно відновлювальних робіт залучено 260 осіб та 60 од. техніки. Наразі організована взаємодія служб.

Нагадаємо, перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявив, що в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом. Також два цеха Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

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