Температура воздуха в квартирах Авдеевки составляет 15 градусов тепла - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 07:00, 1 февраля, теплоснабжение в городе Авдеевка, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе, температура теплоносителя в теплосети - 50 градусов тепла, в квартирах температура воздуха - 15 градусов тепла, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 5 генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены 3 мощных передвижных электростанции)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, развернуто 11 пунктов обогрева (7 ГСЧС, 3 стационарных, 1 благотворительной организации), к которым обратилось около 900 человек, обеспечено питание 3 полевыми кухнями.
Температура воздуха окружающей среды составляет 15 градусов мороза.
Также отработаны вопросы эвакуации стариков из дома престарелых и около 12 тыс. человек в случае осложнения обстановки (в настоящее время изъявили желание 140 человек).
Всего к аварийно восстановительным работам привлечены 260 человек и 60 ед. техники. Сейчас организовано взаимодействие служб.
Напомним, первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявил, что в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом. Также два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и существует угроза гуманитарной катастрофы.