Температура повітря в Авдіївці у найближчі дні підвищуватиметься - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У найближчі дні температура повітря в Авдіївці підвищуватиметься. Про це на засіданні уряду повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін, передає кореспондент УНН.
“За прогнозами Укргідрометцентру, у найближчі дні в Авдіївці температура повітря поступово буде підвищуватися. Сьогодні 14-15 градусів, 2 лютого — 8 градусів морозу, а на вихідних очікується 0 градусів”, — сказав М.Чечоткін.
Він зазначив, що досі пріорітетним завданням залишається недопущення замороження системи теплопостачання, узгодження з спеціальним координаційним центром і ОБСЄ питання припинення вогню і встановлення безпечних умов роботи піротехнічних груп та бригад електриків.
Нагадаємо, голова Донецької ВЦА П.Жебрівський повідомив, що протягом ночі, з 31 січня на 1 лютого, в Авдіївці стало дещо спокійніше.
Раніше в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.