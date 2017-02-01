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Температура воздуха в Авдеевке в ближайшие дни будет повышаться - ГосЧС

Температура воздуха в Авдеевке в ближайшие дни будет повышаться - ГосЧС

Киев • УНН

 • 5991 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В ближайшие дни температура воздуха в Авдеевке будет повышаться. Об этом на заседании правительства сообщил глава ГосЧС Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Авдеевке температура воздуха постепенно будет повышаться. Сегодня 14-15 градусов, 2 февраля - 8 градусов мороза, а на выходных ожидается 0 градусов ", - сказал Н.Чечоткин.

Он отметил, что до сих пор приоритетным заданием остается недопущение замораживания системы теплоснабжения, согласование с специальным координационным центром и ОБСЕ вопросов прекращения огня и установления безопасных условий работы пиротехнических групп и бригад электриков.

Напомним, председатель Донецкой ВГА П.Жебривский сообщил, что в течение ночи, с 31 января на 1 февраля, в Авдеевке стало несколько спокойнее .

Ранее в Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

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