Температура повітря сьогодні коливатиметься від трьох градусів морозу до 15 тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
В усіх областях переважатиме суха малохмарна сонячна погода.
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- У західній частині опадів не очікується. Вночі 0+4°С тепла, в Карпатах 0-3°С морозу, вдень +10+13°С тепла, на Закарпатті до +15°С тепла..
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- У північних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі від +3°С тепла до −3°С морозу, вдень +7+11°С тепла.
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- У східних областях — без опадів. Температура повітря вночі від +3°С тепла до −3°С морозу, вдень +7+10°С тепла.
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- У центральній частині буде сухо та сонячно. Температура повітря вночі 0+5°С тепла, вдень +7+13°С тепла.
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- У південній частині — малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі +2+7°С тепла, вдень +9+13°С тепла.
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Вітер в Україні південно-західний, 5-10 м/с.