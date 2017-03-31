Температура повітря сьогодні коливатиметься від трьох градусів морозу до 15 тепла

КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.