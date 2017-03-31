Температура воздуха сегодня будет колебаться от трех градусов мороза до 15 тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха ночью понизится до + 4 ° С тепла -3 ° С мороза, днем потеплеет до + 7 + 12 ° С тепла, в южной части до 14 тепла, на Закарпатье ожидается + 13 + 15 ° С тепла, передает со ссылкой на Украинские гидромецентр.
Во всех областях будет преобладать сухая малооблачная солнечная погода.
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- В западной части осадков не ожидается. Ночью 0 + 4 ° С тепла, в Карпатах 0-3 ° мороза, днем 10 + 13 ° С тепла, на Закарпатье до + 15 ° С тепла ..
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- В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от + 3 ° С тепла до -3 ° С мороза, днем 7 + 11 ° С тепла.
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- В восточных областях - без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С тепла до -3 ° С мороза, днем 7 + 10 ° С тепла.
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- В центральной части будет сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 0 + 5 ° С тепла, днем 7 + 13 ° С тепла.
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- В южной части - малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью +2 + 7 ° С тепла, днем 9 + 13 ° С тепла.
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Ветер в Украине юго-западный, 5-10 м / с.