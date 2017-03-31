Температура воздуха сегодня будет колебаться от трех градусов мороза до 15 тепла

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха ночью понизится до + 4 ° С тепла -3 ° С мороза, днем потеплеет до + 7 + 12 ° С тепла, в южной части до 14 тепла, на Закарпатье ожидается + 13 + 15 ° С тепла, передает со ссылкой на Украинские гидромецентр.