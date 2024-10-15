Телескоп Hubble виявив, що Велика червона пляма Юпітера стискається: ніхто не знає, чому
Київ • УНН
Космічний телескоп Хаббл зафіксував, що Велика червона пляма Юпітера стискається і розтискається кожні 90 днів. Причини такої поведінки гігантського антициклону залишаються загадкою для вчених.
Космічний телескоп Hubble ("Хаббл") зафіксував коливання Великої червоної плями Юпітера (ВЧП), ніби вона стискається і розтискається кожні 90 днів, пише УНН з посиланням на Space.com.
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Чому цей величезний антициклон, який стискався протягом десятиліть і наразі має розмір близько 14 750 кілометрів у поперечнику (хоча астрофотограф Деміан Піч, як повідомляється, виміряв його ширину у всього 12 500 км), поводиться таким чином, залишається загадкою, вказує видання.
"Завдяки високій роздільній здатності Hubble ми можемо сказати, що ВЧП безперечно стискається і розтискається одночасно, як рухається швидше і повільніше, - заявила Емі Саймон із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Меріленді. - Це було дуже несподівано, і зараз немає гідродинамічних пояснень".
Астрономи під керівництвом Саймон використовували Hubble для спостереження Великої червоної плями протягом 88,5 днів із грудня 2023 року до березня 2024 року. Покадрова зйомка зображень, зроблених у цей період, показує, що ВЧП періодично розширюється і стискається вздовж своєї великої півосі (найширшої частини еліпса).
"Хоча ми знаємо, що її рух трохи змінюється за довготою, ми не очікували, що розмір також коливатиметься", - сказала Саймон.
Саймон також хоче ще раз поглянути на ВЧП за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба, який цього року сфотографував юпітеріанський шторм у ближньому інфрачервоному світлі і виявив атмосферні хвилі над ВЧП. Маючи можливість глибше досліджувати ВЧП на довших хвилях середнього інфрачервоного діапазону, Саймон сподівається побачити, чи змінюються швидкості вітру всередині шторму, також у часі з коливаннями.
Відкриття було повідомлено 9 жовтня у статті, опублікованій у The Planetary Science Journal.
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