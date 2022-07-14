Телескоп Джеймс Вебб починає полювання за першими зірками та заселеними світами

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Однією з великих можливостей телескопа є його здатність вивчати ранню фазу космічної історії, невдовзі після Великого Вибуху 13,8 мільярдів років тому.

Чим далі від нас знаходяться об'єкти, тим більше часу потрібно, щоб їхнє світло досягло Землі, і, таким чином, зазирнути в далекий всесвіт — значить зазирнути в далеке минуле.

«Ми збираємося озирнутися назад, у той самий ранній час, щоб побачити перші галактики, що сформувалися в історії Всесвіту, - пояснив астроном з Наукового інституту космічного телескопа Ден Коу, який спеціалізується на ранньому Всесвіті. - Астрономи досі пройшли 97 відсотків шляху назад до Великого вибуху, але ми просто бачимо ці крихітні червоні цятки, коли дивимося на ці галактики, які так далеко. З Веббом ми, нарешті, зможемо зазирнути всередину цих галактик і побачити, з чого вони складаються».

Коу веде два проекти: спостереження за однією з найдальших відомих галактик, MACS0647-JD, яку він виявив у 2013 році, і Еарендел, найдальшою з коли-небудь виявлених зірок, яка була виявлена ​​в березні цього року.

Наука ще не знає, як виглядатимуть ранні зірки, які, ймовірно, почали формуватися через 100 мільйонів років після Великого вибуху.

«Ми могли б побачити речі, які сильно відрізняються, — сказав Коу — так звані зірки «Населення III», які, як передбачається, були набагато масивнішими за наше Сонце і складалися виключно з водню та гелію», - каже вчений.

Зрештою, вони вибухнули надновими, сприяючи хімічному збагаченню космосу, що призвело до створення зірок і планет, які ми бачимо сьогодні.

Олівії Лім, докторантці Монреальського університету, лише 25 років.

"Я ще не народилася, коли люди почали говорити про цей телескоп", - сказала вона AFP.

Її мета - спостерігати за скелястими планетами розміром приблизно із Землю, що обертаються навколо зірки Trappist-1 . Вони розташовані так близько одна до одної, що з поверхні одного з них можна було ясно бачити, як у небі з'являються інші.

"Система Trappist-1 є унікальною, - пояснює Лім. - Майже всі умови там сприятливі для пошуку життя за межами нашої Сонячної системи".

Крім того, три з семи планет Trappist-1 знаходяться в "заселеній зоні", не надто близько і не надто далеко від своєї зірки, що дозволяє підтримувати правильну температуру для рідкої води на їх поверхні.

Система знаходиться всього за 39 світлових років від Землі, що дає змогу бачити, як планети проходять перед своєю зіркою. Це дозволяє використовувати спектроскопію для визначення властивостей планет.

Поки невідомо, чи мають ці планети атмосферу, але Лім хоче це з'ясувати. Якщо це так, світло, що проходить через ці атмосфери, буде "фільтруватися" через молекули, що містяться в ньому, залишаючи сліди для Вебба.

Trappist-1 настільки важлива мета, що декільком іншим науковим групам також було надано час спостерігати за ними.