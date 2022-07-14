Телескоп Джеймс Уэбб начинает охоту за первыми звездами и заселенными мирами

Детали

Одной из больших возможностей телескопа является его способность изучать раннюю фазу космической истории, вскоре после Большого Взрыва 13,8 миллиарда лет назад.

Чем дальше от нас находятся объекты, тем больше времени нужно, чтобы их свет достиг Земли, и, таким образом, заглянуть в дальнюю вселенную — значит заглянуть в далекое прошлое.

«Мы собираемся оглянуться назад, в то самое раннее время, чтобы увидеть первые галактики, сформировавшиеся в истории Вселенной, - объяснил астроном из Научного института космического телескопа Дэн Коу, специализирующийся на ранней Вселенной. - Астрономы до сих пор прошли 97 процентов пути назад к Большому взрыву, но мы просто видим эти крошечные красные точки, когда смотрим на эти галактики, которые так далеко. С Уэббом мы, наконец, сможем заглянуть внутрь этих галактик и увидеть, из чего они состоят».

Коу ведет два проекта: наблюдение за одной из самых далеких известных галактик, MACS0647-JD, которую он обнаружил в 2013 году, и Эарендел, самой далекой из когда-либо обнаруженных звезд, которая была обнаружена в марте этого года.

Наука еще не знает, как будут выглядеть ранние звезды, которые, вероятно, начали формироваться спустя 100 миллионов лет после Большого взрыва.

«Мы могли бы увидеть вещи, которые сильно отличаются, — сказал Коу — так называемые звезды «Население III», которые, как предполагается, были гораздо массивнее нашего Солнца и состояли исключительно из водорода и гелия», - говорит ученый.

В конце концов, они разразились сверхновыми, способствуя химическому обогащению космоса, что привело к созданию звезд и планет, которые мы видим сегодня.

Оливии Лим, докторантке Монреальского университета, всего 25 лет.

"Я еще не родилась, когда люди начали говорить об этом телескопе", - сказала она AFP.

Ее цель – наблюдать за скалистыми планетами размером примерно с Землю, вращающимися вокруг звезды Trappist-1. Они расположены так близко друг к другу, что на поверхности одной из них можно было ясно видеть, как в небе появляются другие.

"Система Trappist-1 уникальна, - объясняет Лим. - почти все условия там благоприятны для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы".

Кроме того, три из семи планет Trappist-1 находятся в "обитаемой зоне", не слишком близко и не слишком далеко от своей звезды, что позволяет поддерживать правильную температуру для жидкой воды на их поверхности.

Система находится всего в 39 световых годах от Земли, что дает возможность видеть, как планеты проходят перед своей звездой. Это позволяет использовать спектроскопию для определения свойств планет.

Пока неизвестно, имеют ли эти планеты атмосферу, но Лим хочет это выяснить. Если это так, свет, проходящий через эти атмосферы, будет "фильтроваться" через содержащиеся в нем молекулы, оставляя следы для Уэбба.

Trappist-1 настолько важна цель, что нескольким другим научным группам также было дано время наблюдать за ними.