Телескоп Джеймс Уэбб начинает охоту за первыми звездами и заселенными мирами

ukru
11:23 • 14676 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 30451 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 63903 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113207 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124073 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112127 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141510 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139852 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114078 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107128 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 72425 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 62060 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 27352 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

06:34 • 22932 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 68293 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 63903 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 68293 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 239955 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 269809 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 206694 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 12012 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 113207 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103245 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121028 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123424 просмотра
Актуальное
Телескоп Джеймс Уэбб начинает охоту за первыми звездами и заселенными мирами

Телескоп Джеймс Уэбб начинает охоту за первыми звездами и заселенными мирами

Киев • УНН

 • 261996 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. На этой неделе были обнародованы первые потрясающие изображения с космического телескопа Джеймс Уэбб, но его путь космических открытий только начался. Об этом информирует УНН со ссылкой на NASA и AFP.

Детали

Одной из больших возможностей телескопа является его способность изучать раннюю фазу космической истории, вскоре после Большого Взрыва 13,8 миллиарда лет назад.

Чем дальше от нас находятся объекты, тем больше времени нужно, чтобы их свет достиг Земли, и, таким образом, заглянуть в дальнюю вселенную — значит заглянуть в далекое прошлое.

«Мы собираемся оглянуться назад, в то самое раннее время, чтобы увидеть первые галактики, сформировавшиеся в истории Вселенной, - объяснил астроном из Научного института космического телескопа Дэн Коу, специализирующийся на ранней Вселенной. - Астрономы до сих пор прошли 97 процентов пути назад к Большому взрыву, но мы просто видим эти крошечные красные точки, когда смотрим на эти галактики, которые так далеко. С Уэббом мы, наконец, сможем заглянуть внутрь этих галактик и увидеть, из чего они состоят».

Коу ведет два проекта: наблюдение за одной из самых далеких известных галактик, MACS0647-JD, которую он обнаружил в 2013 году, и Эарендел, самой далекой из когда-либо обнаруженных звезд, которая была обнаружена в марте этого года.

Наука еще не знает, как будут выглядеть ранние звезды, которые, вероятно, начали формироваться спустя 100 миллионов лет после Большого взрыва.

«Мы могли бы увидеть вещи, которые сильно отличаются, — сказал Коу — так называемые звезды «Население III», которые, как предполагается, были гораздо массивнее нашего Солнца и состояли исключительно из водорода и гелия», - говорит ученый.

В конце концов, они разразились сверхновыми, способствуя химическому обогащению космоса, что привело к созданию звезд и планет, которые мы видим сегодня.

Оливии Лим, докторантке Монреальского университета, всего 25 лет.

"Я еще не родилась, когда люди начали говорить об этом телескопе", - сказала она AFP.

Ее цель – наблюдать за скалистыми планетами размером примерно с Землю, вращающимися вокруг звезды Trappist-1. Они расположены так близко друг к другу, что на поверхности одной из них можно было ясно видеть, как в небе появляются другие.

"Система Trappist-1 уникальна, - объясняет Лим. - почти все условия там благоприятны для поиска жизни за пределами нашей Солнечной системы".

Кроме того, три из семи планет Trappist-1 находятся в "обитаемой зоне", не слишком близко и не слишком далеко от своей звезды, что позволяет поддерживать правильную температуру для жидкой воды на их поверхности.

Система находится всего в 39 световых годах от Земли, что дает возможность видеть, как планеты проходят перед своей звездой. Это позволяет использовать спектроскопию для определения свойств планет.

Пока неизвестно, имеют ли эти планеты атмосферу, но Лим хочет это выяснить. Если это так, свет, проходящий через эти атмосферы, будет "фильтроваться" через содержащиеся в нем молекулы, оставляя следы для Уэбба.

Trappist-1 настолько важна цель, что нескольким другим научным группам также было дано время наблюдать за ними.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы