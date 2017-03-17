Телевежу на Чонгарі офіційно відкрили

Вежу відкрили під час робочої поїздки міністра інформаційної політики України Юрія Стеця, міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадима Черниша, голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка та голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва до Генічеського району.

За словами посадовців, будівництво вежі створило інформаційну альтернативу російській пропаганді.

Після цього делегація відвідає КПВВ “Чонгар”, де спільно з представниками прикордонної і митної служб огляне прилеглі території, “сервісну зону” та КПВВ.

Нагадаємо, на телевежі в Чонгарі розпочали тестове налаштування обладнання.