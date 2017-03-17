Телерадиовышку, которая восстанавливает украинское вещание в Крыму открыли на Чонгаре
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 17 марта. УНН. Состоялось открытие телекоммуникационной башни в селе Чонгар, которая должна обеспечить трансляцию украинских теле и радиоканалов на территории оккупированного Крыма, передает корреспондент УНН с места события.
Башню открыли во время рабочей поездки министра информационной политики Украины Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева в Генический район.
Строительство башни - создало информационную альтернативу российской пропаганде - утверждают чиновники.
После этого делегация посетит КПВВ "Чонгар", где совместно с представителями пограничной и таможенной служб осмотрит прилегающие территории, "сервисную зону" и КПВВ.
Напомним, на телебашне в Чонгаре начали тестовую настройку оборудования .