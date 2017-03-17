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Телерадиовышку, которая восстанавливает украинское вещание в Крыму открыли на Чонгаре

Киев • УНН

 • 22381 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 17 марта. УНН. Состоялось открытие телекоммуникационной башни в селе Чонгар, которая должна обеспечить трансляцию украинских теле и радиоканалов на территории оккупированного Крыма, передает корреспондент УНН с места события.

 

Башню открыли во время рабочей поездки министра информационной политики Украины Юрия Стеця, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадима Черныша, председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко и председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева в Генический район.

Строительство башни - создало информационную альтернативу российской пропаганде - утверждают чиновники.

После этого делегация посетит КПВВ "Чонгар", где совместно с представителями пограничной и таможенной служб осмотрит прилегающие территории, "сервисную зону" и КПВВ.


Напомним, на телебашне в Чонгаре начали тестовую настройку оборудования .

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