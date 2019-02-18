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Телеканал запропонував кандидатам новий формат дебатів

Телеканал запропонував кандидатам новий формат дебатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Будь-претендент на посаду глави держави може особисто вибрати опонента і зустрітися з ним в теледебатах в прямому ефірі, - з такою пропозицією виступив телеканал "НАШ", який відкрив свою студію для всіх кандидатів, передає УНН.

"Офіційно запрошую всіх кандидатів на пост Президента, які зареєстровані Центральною виборчою комісією, на телеканал" НАШ "для участі в дебатах, передбачених українським законодавством. Будь-який кандидат може викликати опонента і, якщо він згоден, зустрітися з ним на майданчику нашого телеканалу на очах у усієї країни, нашої аудиторії ", - заявив в прямому ефірі директор каналу Тигран Мартиросян.

При цьому, реагуючи на репліку Ігоря Гриніва, керівника виборчого штабу Петра Порошенка, про те, що "жоден канал не ризикнув би запросити 44 учасники", він підкреслив, що запрошує і самого Порошенка взяти участь в дебатах теж.

Як відомо, на нинішніх президентських виборах встановлений абсолютний рекорд за кількістю кандидатів. Тому проведення теледебатів викликало живі дискусії між виборчими штабами і медійниками, які взялися обговорювати допустимий формат і реальність проведення дебатів між усіма учасниками.

Дебати є обов'язковою умовою українського законодавства при проведенні президентської кампанії, тому, український телеканал "НАШ" публічно ініціював проведення теледебатів в новому форматі "дуелей".

Українські Національні Новини

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