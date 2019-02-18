Телеканал предложил кандидатам новый формат дебатов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Любой претендент на должность главы государства может лично выбрать оппонента и встретиться с ним в теледебатах в прямом эфире, - с таким предложением выступил телеканал "НАШ", который открыл свою студию для всех кандидатов, передает УНН.
"Официально приглашаю всех кандидатов на пост Президента, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, на телеканал "НАШ" для участия в дебатах, предусмотренных украинским законодательством. Любой кандидат может вызвать оппонента и, если он согласен, встретиться с ним на площадке нашего телеканала на глазах у всей страны, нашей аудитории", - заявил в прямом эфире директор канала Тигран Мартиросян.
При этом, реагируя на реплику Игоря Грынива, руководителя избирательного штаба Петра Порошенко, о том, что "ни один канал не рискнул бы пригласить 44 участника", он подчеркнул, что приглашает и самого Порошенко принять участие в дебатах тоже.
Как известно, на нынешних президентских выборах установлен абсолютный рекорд по числу кандидатов. Поэтому проведение теледебатов вызвало живые дискуссии между избирательными штабами и медийщиками, которые взялись обсуждать допустимый формат и реальность проведения дебатов между всеми участниками.
Дебаты являются обязательным условием украинского законодательства при проведении президентской кампании, поэтому, украинский телеканал "НАШ" публично инициировал проведение теледебатов в новом формате "дуэлей".