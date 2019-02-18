Телеканал предложил кандидатам новый формат дебатов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53721 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 72213 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 128107 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128718 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128922 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124681 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159540 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117795 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141396 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145261 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Телеканал предложил кандидатам новый формат дебатов

Телеканал предложил кандидатам новый формат дебатов

Киев  •  УНН

 • 1649 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Любой претендент на должность главы государства может лично выбрать оппонента и встретиться с ним в теледебатах в прямом эфире, - с таким предложением выступил телеканал "НАШ", который открыл свою студию для всех кандидатов, передает УНН.

"Официально приглашаю всех кандидатов на пост Президента, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, на телеканал "НАШ" для участия в дебатах, предусмотренных украинским законодательством. Любой кандидат может вызвать оппонента и, если он согласен, встретиться с ним на площадке нашего телеканала на глазах у всей страны, нашей аудитории", - заявил в прямом эфире директор канала Тигран Мартиросян.

При этом, реагируя на реплику Игоря Грынива, руководителя избирательного штаба Петра Порошенко, о том, что "ни один канал не рискнул бы пригласить 44 участника", он подчеркнул, что приглашает и самого Порошенко принять участие в дебатах тоже.

Как известно, на нынешних президентских выборах установлен абсолютный рекорд по числу кандидатов. Поэтому проведение теледебатов вызвало живые дискуссии между избирательными штабами и медийщиками, которые взялись обсуждать допустимый формат и реальность проведения дебатов между всеми участниками.

Дебаты являются обязательным условием украинского законодательства при проведении президентской кампании, поэтому, украинский телеканал "НАШ" публично инициировал проведение теледебатов в новом формате "дуэлей".

Украинские Национальные Новости

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политика

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