Телеканал предложил кандидатам новый формат дебатов

"Официально приглашаю всех кандидатов на пост Президента, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией, на телеканал "НАШ" для участия в дебатах, предусмотренных украинским законодательством. Любой кандидат может вызвать оппонента и, если он согласен, встретиться с ним на площадке нашего телеканала на глазах у всей страны, нашей аудитории", - заявил в прямом эфире директор канала Тигран Мартиросян.

При этом, реагируя на реплику Игоря Грынива, руководителя избирательного штаба Петра Порошенко, о том, что "ни один канал не рискнул бы пригласить 44 участника", он подчеркнул, что приглашает и самого Порошенко принять участие в дебатах тоже.

Как известно, на нынешних президентских выборах установлен абсолютный рекорд по числу кандидатов. Поэтому проведение теледебатов вызвало живые дискуссии между избирательными штабами и медийщиками, которые взялись обсуждать допустимый формат и реальность проведения дебатов между всеми участниками.

Дебаты являются обязательным условием украинского законодательства при проведении президентской кампании, поэтому, украинский телеканал "НАШ" публично инициировал проведение теледебатов в новом формате "дуэлей".