Telegraph: в Японії з'їли восьминога, який передбачав результати матчів збірної на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Гігантський восьминіг Рабйо, вірно передбачив результати трьох групових матчів збірної Японії на чемпіонаті світу в Росії, був убитий у понеділок незадовго до зустрічі команди зі збірною Бельгії. Про це повідомила британська газета The Daily Telegraph, інформує УНН.
За її даними, восьминога відвезли на ринок і приготували для покупця. З якої причини тварина виявилася на прилавку — не уточнюється.
Рабйо, названий на честь півзахисника французького клубу “Парі Сен-Жермен” Адріана Рабйо, здобув популярність після того, як передбачив перемогу Японії над Колумбією, нічию з Сенегалом і програш в матчі зі збірною Польщі. Який результат передбачив Рабйо перед матчем Японії з Бельгією, невідомо, повідомляє видання.
У понеділок збірна Японії в 1/8 фіналу поступилася команді Бельгії з рахунком 2:3. Зустріч пройшла в Ростові-на-Дону.