Telegraph: в Японии съели осьминога, который предсказывал результаты матчей сборной на ЧМ-2018

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 88564 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134043 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Гигантский осьминог Рабьо, верно предсказал результаты трех групповых матчей сборной Японии на чемпионате мира в России, был убит в понедельник незадолго до встречи команды со сборной Бельгии. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph, передает УНН.

По ее данным, осьминога отвезли на рынок и приготовили для покупателя. По какой причине животное оказалось на прилавке — не уточняется.

Рабьо, названный в честь полузащитника французского клуба “Пари Сен-Жермен” Адриана Рабьо, получил известность после того, как предсказал победу Японии над Колумбией, ничью с Сенегалом и проигрыш в матче со сборной Польши. Результат предсказал Рабьо перед матчем Японии с Бельгией, неизвестно, сообщает издание.

В понедельник сборная Японии в 1/8 финала уступила команде Бельгии со счетом 2:3. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

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