Telegram представив функцію відеодзвінків

“2020 рік показав наочно потребу спілкування віч-на-віч, і наша альфа-версія відеодзвінків тепер доступна для Androi та iOS. Ви можете розпочати відеодзвінок зі сторінки профілю свого контакту та увімкнути або вимкнути відео будь-коли під час голосового виклику. Як і всі інші відео Telegram, відеодзвінки підтримують режим відео-у-вікні, що дозволяє одночасно гортати чати та працювати, бачачи одне одного”, — вказано у повідомленні.

Усі відеодзвінки захищені наскрізним шифруванням. “Щоб перевірити ваш звʼязок, порівняйте чотири емодзі, зображені на екрані для вас та вашого партнера в чаті — якщо вони співпадають, ваш дзвінок на 100% захищений за допомогою перевіреного часом шифрування, яке також використовується у секретних чатах та голосових викликах Telegram”, — додається у повідомленні.

“Відеодзвінки будуть вдосконалені та отримають більше можливостей у майбутніх версіях, поки ми працюємо над запуском групових відеодзвінків у найближчі місяці. Але вже цей піврічний випуск дозволить вам насолоджуватися спілкуванням наодинці із найдорожчими для вас людьми, байдуже чи в іншій кімнаті, чи на іншому континенті”, — зазначили у Telegram.