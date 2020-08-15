Telegram представил функцию видеозвонков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Telegram представил возможность видеозвонков в приложении для Android, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте мессенджера.
“2020 год показал наглядно потребность общения с глазу на глаз, и наша альфа-версия видеозвонков теперь доступна для Androi и iOS. Вы можете начать видеозвонок со страницы профиля своего контакта и включить или выключить видео когда-либо во время голосового вызова. Как и все другие видео Telegram, видеозвонки поддерживают режим видео-в-окне позволяет одновременно листать чаты и работать, видя друг друга”, — указано в сообщении.
Все видеозвонки защищены сквозным шифрованием. “Чтобы проверить вашу связь, сравните четыре емодзи, изображенные на экране для вас и вашего партнера в чате — если они совпадают, ваш звонок на 100% защищен с помощью проверенного временем шифрования, которое также используется в секретных чатах и голосовых вызовах Telegram”, — добавляется в сообщении.
“Видеозвонки будут усовершенствованы и получат больше возможностей в будущих версиях, пока мы работаем над запуском групповых видеозвонков в ближайшие месяцы. Но уже этот полугодовой выпуск позволит вам наслаждаться общением наедине с самыми дорогими для вас людьми, безразлично в другой комнате или на другом континенте”, — отметили в Telegram.