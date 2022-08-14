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Telegram-канали повідомили про затримання Гіркіна у Криму. Сам бойовик інформацію спростовує

Київ • УНН

 • 334484 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колишній так званий «міністр оборони днр», військовий злочинець Ігор Гіркін "Стрєлков" прокоментував інформацію російських Telegram-каналів про своє затримання в окупованому Криму, звідки він нібито намагався потрапити до зони бойових дій на материковій Україні, передає УНН.

Telegram-канали повідомили про затримання Гіркіна у Криму. Сам бойовик інформацію спростовує

Цитата

«Коментувати Ігоря Миколайовича Безлера – себе не поважати. У КПЗ не був і не планую. На фронті я рано чи пізно буду неодмінно (ця війна, як я і попереджав заздалегідь, буде довгою та важкою). Але не прямо зараз», - написав Гіркін у «ВКонтакті».

Доповнення

Раніше соратник Гіркіна Олександр Жучковський заявляв, що Стрєлков нібито намагався потрапити на фронт, але був затриманий в окупованому Криму.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв прокоментував чутки про затримання Гіркіна.

«Це цілком може бути дискредитаційною кампанією проти нього з боку його колишніх начальників – у яких, звичайно ж, була б копія його паспорта, який вони самі й видали. Він став явною тягарем, запропонувавши…«все політбюро розстріляти», - написав Грозєв у Twitter.

Доповнення

Американське видання The New York Times назвало терориста, бойовика так званої "днр", військового злочинця Ігоря Гіркіна "Стрєлкова" "військовим аналітиком", не вказавши при цьому його роль у російсько-українській війні.

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