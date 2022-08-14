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Telegram-каналы сообщили о задержании Гиркина в Крыму. Сам боевик информацию опровергает

Киев • УНН

 • 334484 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Бывший так называемый «министр обороны днр», военный преступник Игорь Гиркин "Стрелков" прокомментировал информацию российских Telegram-каналов о своем задержании в оккупированном Крыму, откуда он якобы пытался попасть в зону боевых действий на материковой Украине, передает УНН.

Telegram-каналы сообщили о задержании Гиркина в Крыму. Сам боевик информацию опровергает

Цитата

«Комментировать Игоря Николаевича Безлера - себя не уважать. В КПЗ не был и не планирую. На фронте я рано или поздно буду непременно (эта война, как я и предупреждал заранее, будет долгой и тяжёлой). Но не прямо сейчас», - написал Гиркин в «ВКонтакте».

Дополнение

Ранее соратник Гиркина Александр Жучковский заявлял, что Стрелков якобы пытался попасть на фронт, но был задержан в оккупированном Крыму.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев прокомментировал слухи о задержании Гиркина.

«Это вполне может быть дискредитационной кампанией против него со стороны его бывших начальников - у которых, конечно же, была бы копия его паспорта, который они сами же и выдали. Он стал явной обузой, предложив…«все политбюро расстрелять», - написал Грозев в Twitter.

Дополнение

Американское издание The New York Times назвало террориста, боевика так называемой "днр", военного преступника Игоря Гиркина "Стрелкова" "военным аналитиком", не указав при этом его роль в российско-украинской войне.

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