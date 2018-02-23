Телефонний зв'язок відновили на столичній Троєщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. У Києві на житловому масиві Троєщина відновили телефонний зв'язок після пошкодження кабелів “Укртелекому”. Про це повідомляє прес-служба “Укртелекому”, передає УНН.
“23 лютого майже о п’ятій ранку на столичній вулиці Микитенка зловмисники проникли в кабельну каналізацію і пошкодили оптичні та мідні кабелі Укртелекому. У результаті без зв’язку залишилися тисячі абонентів житлового масиву Троєщина, а також адміністративні та соціальні об’єкти. Станом на 16:00 23.02.2018 надання послуг було відновлено”, — сказано у повідомленні.
У підприємстві зазначили, що за останні кілька тижнів це вже четвертий випадок пошкодження інфраструктури “Укртелекому” у Києві, три з них — в одному мікрорайоні (район Троєщина, Радужний) на Лівому березі.
“Зловмисники перебивають десятки оптичних і мідних кабелів, що схоже на цілеспрямовану акцію”, — резюмували в підприємстві.
Як повідомляв УНН, 23 лютого частина Києва залишилася без телефонного зв'язку.