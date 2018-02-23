Телефонную связь восстановили на столичной Троещине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. В Киеве на жилом массиве Троещина восстановили телефонную связь после повреждения кабелей "Укртелекома". Об этом сообщает пресс-служба "Укртелекома", передает УНН.
“23 февраля почти в пять утра на столичной улице Микитенко злоумышленники проникли в кабельную канализацию и повредили оптические и медные кабели Укртелекома. В результате без связи остались тысячи абонентов жилого массива Троещина, а также административные и социальные объекты. По состоянию на 16:00 23.02.2018 предоставления услуг было восстановлено”, — говорится в сообщении.
В предприятии отметили, что за последние несколько недель это уже четвертый случай повреждения инфраструктуры “Укртелекома” в Киеве, три из них — в одном микрорайоне (район Троещина, Радужный) на Левом берегу.
“Злоумышленники перебивают десятки оптических и медных кабелей, что похоже на целенаправленную акцию”, — резюмировали в предприятии.
Как сообщал УНН, 23 февраля часть Киева осталась без телефонной связи.