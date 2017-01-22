Телефонні комунікації були пошкоджені на Донеччині
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 22 січня. УНН. У Донецькій області були пошкоджені телефонні комунікації. Про це кореспонденту УНН повідомляє ГУНП Донецької області.
Вранці в окремих містах регіону стався тимчасовий збій в роботі одного з мобільних операторів, в зв’язку з чим поліція перейшла на альтернативні засоби оперативного реагування. Усі дзвінки були оброблені, по всіх викликах спрямована допомога. Наразі зв’язок відновлено, поліція працює в штатному режимі.
Наразі колл-центр 102 приймає дзвінки з усіх операторів. Єдиний аналітичний сервісний центр працює в повному обсязі.
Незважаючи на технічні неполадки, викликані порушенням роботи мобільного оператора, оперативне реагування по всій області не припинялося.
На такий випадок в поліції Донецької області передбачена багаторівнева система оперативного реагування. Поліція перейшла з автоматизованого управління нарядами поліції, яке здійснюється за допомогою мобільного зв’язку, на альтернативні способи.
“У зв’язку з частими перебоями в роботі мобільного оператора, поліція Донецької області розглядає варіант співпраці з іншими мобільними операторами для надання жителям своєчасної, якісної допомоги”, — зазначив глава поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.
За словами представників мобільного оператора, проблема вирішена, але протягом дня можливі незначні збої. Поліція Донецької області готова до цього, ситуація знаходиться під контролем фахівців.