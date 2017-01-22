Телефонные коммуникации повредили в Донецкой области
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 22 января. УНН. В Донецкой области были повреждены телефонные коммуникации. Об этом корреспонденту УНН сообщает ГУНП Донецкой области.
Утром в отдельных городах региона произошел временный сбой в работе одного из мобильных операторов, в связи с чем полиция перешла на альтернативные средства оперативного реагирования. Все звонки были обработаны, по всем вызовам направлена помощь. Сейчас связь восстановлена, полиция работает в штатном режиме.
Сейчас колл-центр 102 принимает звонки от всех операторов. Единый аналитический сервисный центр работает в полном объеме.
Несмотря на технические неполадки, вызванные нарушением работы мобильного оператора, оперативное реагирование по всей области не прекращалось.
На такой случай в полиции Донецкой области предусмотрена многоуровневая система оперативного реагирования. Полиция перешла с автоматизированного управления нарядами полиции, которое осуществляется с помощью мобильной связи, на альтернативные способы.
"В связи с частыми перебоями в работе мобильного оператора, полиция Донецкой области рассматривает вариант сотрудничества с другими мобильными операторами для предоставления жителям своевременной, качественной помощи", - отметил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.
По словам представителей мобильного оператора, проблема решена, но в течение дня возможны незначительные сбои. Полиция Донецкой области готова к этому, ситуация находится под контролем специалистов.